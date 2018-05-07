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مركز المصالحة الروسى: 2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

الإثنين، 07 مايو 2018 07:30 ص
مركز المصالحة الروسى: 2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى مغادرة مسلحين - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اليوم الاثنين، فى بيان، مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وجاء فى البيان، أنه خلال 24 ساعة الأخيرة، غادر 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر الإنسانى.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أعلن فى وقت سابق، أن قوات الجيش السورى، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.

يذكر أنه سبق وتحولت هذه المنطقة على مدى 6 أعوام الماضية إلى ملاذ للعناصر التابعة لتنظيم "اداعش" الإرهابى والتى قدمت إليها بعد هزائمها فى مختلف أنحاء سوريا. وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماما من العصابات المسلحة.

 


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