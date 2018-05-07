محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" لتصنيع وتوريد الأثاث واستيراد المواد الخام

افتتح اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط معرض "Ufurm" للأثاث التابع للجمعية التعاونية لتصنيع وتوريد الأثاث واستيراد المواد الخام بشطا.

وتفقد المحافظ المعروضات من منتجات الاثاث والزجاج والديكورات والتى يتم تصنيعها بالمصنع التابع للجمعية حيث أبدى المحافظ إعجابه الشديد بجودة المعروضات وباسعارها المناسبة وتصميماتها الرائعة مؤكدا أن هذا المعرض يضاهى أكبر وافخم المعارض .

كما عبر المحافظ عن فخره الشديد بهذا الكيان المشرف الذى يهدف إلى تدعيم وتطوير صناعة الأثاث وكل جميع المشاكل الخاصة بالصناعة من ارتفاع أسعار الخامات وتطوير أساليب التصنيع والتسويق حيث أن العمل الجماعى يعطى قوة فدائما البقاء الأقوى مضيفا أن مثل هذه الجمعيات ستقضى على ظاهرة الاحتكار.

كما أكد المحافظ أن المحافظة وجميع الجهات المعنية على أتم استعداد لدعم مثل هذه الجمعيات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة مشيرا إلى أن بعض الكيانات الأخرى فى طريقها لانشاء جمعية أخرى دعما للصناعة بالمحافظة.

وتوجه المحافظ بالشكر لجميع اعضاء الجمعيه على هذا الجهد الرائع داعيا الله عز وجل أن تنجح فى تحقيق المزيد من الأهداف لتعزيز هذه الصناعة

يذكر أن هذه الجمعية المشهرة برقم 797 لسنة 2017 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي التابع لها المعرض والذى قام المحافظ بتدشينها وافتتاح أول مصنع لها فى مارس الماضى كأول كيان صناعى يضم 50 من صغار الصناع تحت مظلة إدارة واحدة لدعم و تطوير صناعة الأثاث.