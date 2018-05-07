محافظ أسيوط: حملات رقابية على الأسواق وتعديل مواعيد المخابز استعداداً لرمضان

أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية لحلول شهر رمضان المبارك لافتاً إلى العمل على توفير السلع الرئيسية والغذائية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط فى بيان، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع طوال الشهر الكريم لمراقبة وضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق بالإضافة إلى شن حملات ومتابعة المطاحن بقطاعيها "العام والخاص" يومياً والتأكد من التشغيل الكامل للمطاحن وبأعلى كفاءة لجميع الآلآت وماكينات المطاحن وأجهزتها ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والإحتفاظ بالأرصدة القانونية من الدقيق وذلك لضمان إنتاج دقيق جيد ومطابق للأوزان والمواصفات القانونية وبالتالى إنتاج خبز جيد للمواطنين.

وأضاف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن المديرية استعدت بتنفيذ خطة محددة لإستقبال شهر رمضان الكريم ومراقبة ومتابعة حركة الأسعار ومدى توافر السلع المختلفة فى الأسواق ومنافذ البيع والتدخل فى حالة حدوث أى اختناقات أو نقص فى السلع الغذائية والأساسية، مشيراً إلى استمرار ومواصلة استقبال توريد الأقماح بمراكز المحافظة فضلاً عن وجود 30317 طن قمح مستورد مخزنة بالصوامع المعدنية بخلاف الوارد يومياً.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى إنتاج وتوافر دقيق بلدى 82% المخصص للمخابز البلدية والمستودعات التموينية بالكميات المناسبة وبالأرصدة القانونية تصل إلى 3يوم خلاف يوم الصرف بكافة المطاحن فضلاً عن توافر دقيق فاخر 72% "حر التداول" من خلال 17مطحن قطاع خاص بالمناطق الصناعية بعرب العوامر وببنى غالب منوهاً عن توافر كميات كبيرة من الدقيق الفاخر لدى فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والسوبر ماركت بأسعار تتراوح بين ( 6 : 10 ) جنية للكيلو حسب الجودة.

وأوضح كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط أن عدد المخابز العاملة بالمحافظة 1681 مخبز بحصة قدرها 40995 طن موزعة بكافة مراكز المحافظة حيث يتم توزيع الخبز للمواطنين عن طريق البطاقة الذكية وحل مشاكل البطاقات التالفة والفاقدة فى صرف الخبز بالكارت الذهبى "كارت المفتش" مشيراً إلى تعديل مواعيد العمل لتتناسب مع مواعيد الافطار والسحور خلال شهر رمضان لافتاً إلى وجود 411 مستودع دقيق تعمل بالمنظومة على مستوى المحافظة لمن يرغب فى صرف حصة دقيق بدلاً من الخبز.

على جانب آخر، أكد المهندس ياسر الدسوقى، على ضرورة إزالة جميع التعديات على الأراضى بكافة أنواعها سواء أراضى زراعية أو أراضى أملاك دولة بنطاق مراكز وقرى المحافظة وتحرير المحاضر اللازمة لأصحاب هذه التعديات للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.

وقالت سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أنه يتم حصر كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز بصفة مستمرة وتحرير المحاضر اللازمة بها وإستخراج قرارات الإزالة لها.

وأضافت سمية سيد خليل انه تم تنفيذ عدد من الإزالات الزراعية بالمراكز حيث تم تنفيذ 15 حالة إزالة زراعية خلال حملة مكبرة فى وجود غطاء أمنى من قوات أمن المركز وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم انه تم تحرير 26 محضر تشوين على مساحة 21 قيراط فضلا عن تحرير 12 محضر تجريف بمساحة 11 قيراط وتحرير 15 محضر إقامة بناء على مساحة 13 قيراط.



إزالات ساحل سليم



إزالات ساحل سليم



إزالات ساحل سليم



إزالات ساحل سليم