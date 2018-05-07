لجنة تكشف مخالفات بمستشفى عبد الظاهر بالمحلة بعد وفاه سيدة بسبب الاهمال الطبى

الغربية – مصطفى عادل

كشفت لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتورة صافيناز عثمان مدير الإدارة بالمديرية واللجنة المرافقة لها التى ضمت كل من الدكتور هشام شيحة والدكتور فتحى فايد من إدارة العلاج الحر بالمحلة ثان وأطباء من إدارات مكافحة العدوى والجودة، عن وجود مخالفات بأقسام العمليات والإفاقة والعناية المركزة والاستقبال بمستشفى عبد الظاهر التخصصي بالمحلة.

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد تشكيل لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر وإدارة الجودة وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، للتفتيش على مستشفى عبد الظاهر التخصصي بمدينة المحلة عقب وفاة سيدة تدعى"نيرة.ا" 23سنة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية.

حيث كشفت اللجنة عن وجود العديد من القصور فى سياسة مكافحة العدوى والتجهيزات وعدم وجود اماكن كافية للإفاقة .

كانت أسرة الفتاة وتدعى"نيرة" 23سنة قد حرروا محضرا بقسم أول المحلة يتهمون أطباء مستشفى عبد الظاهر التخصصي بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاتها أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، وأمر احمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وبعرض الأمر على الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، أمر بسرعة تشكيل لجنة عاجلة لفحص المستشفى وإعداد تقرير لرفعه للواء احمد صقر محافظ الغربية، لإصدار القرار بشأن المستشفى.

كانت محافظة الغربية قد شهدت الأسبوع الماضي وفاة سيدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى الدلتا الدولي بطنطا

وقرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إغلاق المستشفى والسير فى إجراءات إنهاء سحب ترخيصها، بعد أن كشفت لجنة مديرية الصحة بالغربية بعد معاينة المستشفى الذى أفاد بوجود سلبيات بالمستشفى.