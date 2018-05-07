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صور.. وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مركز المعلومات الجغرافية GIS بأسوان

الإثنين، 07 مايو 2018 01:19 م
صور.. وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مركز المعلومات الجغرافية GIS بأسوان وفد المعونة الأمريكية ومحافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح
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تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية، اليوم الاثنين، مركز المعلومات الجغرافية GIS، واستمع الوفد الأمريكى لشرح عن منظومة عمل المركز، والذى قام بنحو 1520 عملية منذ افتتاحه فى مايو 2017 تتعلق بأعمال المرافق والرفع المساحى والطوارئ ليسهم المركز فى خدمة المواطنين والجهات التنفيذية والشركات والمصانع.

 

ضم وفد الوكالة الأمريكية، برئاسة هالام فيرجيسون، نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الشرق الأوسط، وشيرى كارلين، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر، يرافقهم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

 

وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة واهتمامها بالتوظيف الأمثل لبرامج دعم المعونة الأمريكية فى رفع جودة ومستوى الخدمات الجماهيرية وإحداث طفرة حقيقية فى هذا المجال من خلال إنشاء ورفع كفاءة 5 مراكز للتطوير التكنولوجى وخدمة المواطنين موزعة على جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مركز المعلومات الجغرافية بالمحافظة GIS، لافتاً إلى أن كل هذه المراكز التكنولوجية ساهمت فى تحقيق الشفافية والنزاهة والسرعة فى تنفيذ المعاملات، بجانب تخفيف المعاناة ومشقة التنقل للمواطن الأسوانى من أجل الحصول على هذه الخدمات المتنوعة، خاصة أن أسوان من المحافظات الطولية الذى يصل طولها إلى أكثر من 450 كم.

 

وأوضح اللواء حجازى أن الـ4 سنوات الأخيرة شهدت توجهات جديدة فى التوظيف الأمثل للمعونة الأمريكية ودعمها لمشروعات تعمل على تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات والمرافق من خلال مجموعات عمل متكاملة تشمل التمويل والتخطيط والتدريب والتنفيذ، حيث ساهم ذلك فى تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال الخدمات الجماهيرية، وأيضاً مشروعات خفض مناسيب المياه الجوفية بمعبدى إدفو وكوم أمبو، علاوة على رفع كفاءة بعض الوحدات الصحية، مؤكداً أن المحافظة لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية فى إطار التنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة من خلال إنشاء مركز جديد للتطوير التكنولوجى بكوم أمبو، بجانب إنشاء مراكز جديدة للتطوير التكنولوجى بمدن المحافظة الخمس على غرار ما تم فى المراكز الإدارية لربط هذه المدن بالمراكز الإدارية والديوان العام.

 

وتابع المحافظ أنه نظراً للمسافات البعيدة بين المدن والمراكز مما يتسبب فى ضياع الوقت والجهد فإن ذلك يتطلب إنشاء منظومة فيديو كونفرانس لربط الجهات الخدمية والتنفيذية وسرعة اتخاذ القرار، مطالباً الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية بدراسة دعم مشروع خفض نسب المياه الجوفية بمدينة أسوان وبعض المناطق الأخرى بالمحافظة، بجانب دعم برامج صحة المرأة والطفل، وأيضاً البرامج التعليمية، بالإضافة إلى دعم برامج المحافظة الخاصة بتحويل الأسر الأسوانية لأسر منتجة سواء بالدعم أو التدريب أو إقامة مراكز مجمعة للتصنيع والتسويق ومنها مشروع رائدات الأعمال المنزلية، الذى بدأته المحافظة بتقديم مساهمات نقدية بقيمة ألف جنيه إلى 200 سيدة فى صورة سلفة مستردة بدون فوائد ولا مصاريف إدارية ولا رسوم لإتاحة الفرصة أمامهن لزيادة الدخل وإيجاد فرص عمل جديدة بالمنزل، حيث تم إعطاء فترة سماح 4 أشهر ثم سداد 100 جنيه شهرياً على مدار 10 أشهر.

 

وكشف حجازى عن قيام المحافظة بمبادرة رائدة بتأهيل الكوادر البشرية لخوض انتخابات المحليات القادمة، حيث تم تدريب نحو 500 شاب وفتاة من خلال تنظيم 10 دورات تدريبية لخلق وجوه جديدة من الشباب تكون قادرة على خدمة بلدهم، وهو الذى يتوازى مع تأهيل شاب عمره الآن 31 سنة يعمل بديوان عام المحافظة ليصبح محافظاً عند بلوغه 40 عاماً، ومن جانبه أعرب هالام فيرجيسون عن إشادته للتعاون المثمر بين هيئة المعونة الأمريكية ومحافظة أسوان خاصة فى دعم برامج المحليات وبناء القدرات بالقطاع الحكومى.

 

وأشار إلى أن محافظ أسوان قد طرح ما تم إنجازه وأيضاً مشاكل ومتطلبات المحافظة بشكل جيد لحرصه على دعم اللامركزية ورفع مستوى جودة خدمة المواطنين، لاسيما أن أسوان حققت نقلة نوعية فى مراكز خدمة المواطنين من منطلق الشفافية فى تقديم الخدمات للمواطنين والتواصل بين المحافظة والمراكز مترامية الأطراف، وذلك فى إطار مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممولة من المعونة الأمريكية.

 

وفد الوكالة الأمريكية (1)
وفد الوكالة الأمريكية
وفد الوكالة الأمريكية (2)
وفد الوكالة الأمريكية 
وفد الوكالة الأمريكية (3)
وفد الوكالة الأمريكية 

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