صور.. محافظ الغربية يشهد حفل توزيع 100 شهادة أمان لأسر الشهداء بنادى زفتى

الغربيه - محمد طارق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، عدداً من أسر الشهداء من أبناء المحافظة، فى حفل أقيم تحت شعار حملة مبادرة شهادة أمان بالغربية، بالتعاون مع بنك مصر بنادى زفتى الرياضى، حيث قام محافظ الغربية بتوزيع شهادات أمان على أسر الشهداء من أبناء المحافظة، مؤكداً لهم أن الدولة تعمل على دعم ورعاية أسر الشهداء من خلال مختلف مؤسساتها المعنية، وأن مصر لن تنسى شهداءها وأبناءها الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الحبيب .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمه لأحمد عبد المنعم المنسق العام للحملة بالتعاون مع بنك مصر، ثم كلمة للعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى .

وتم خلال الحفل تكريم 100 من أمهات الشهداء والأطفال والأيتام، ومنحهم شهادات أمان بقيمة 500 جنيه للشهادة الواحدة، جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى لمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



جانب من الحضور



حضور محافظ الغربيه حفل توزيع شهادات امان



حفل توزيع شهادات أمان بنادي زفتي الرياضي



محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء



محافظ الغربيه يكرم أسر الشهداء