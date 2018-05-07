صور.. ختام فعاليات تدريب مستشارى هيئة قضايا الدولة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

اختتمت اليوم، الاثنين، فعاليات الحفل الختامى للنشاط التدريبى لمستشارى هيئة قضايا الدولة، والذى نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب لقطاع جنوب الصعيد فى الفترة من 5 وحتى 7 مايو الحالى، وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار يسرى مدنى، الأمين العام المساعد للهيئة، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وبمشاركة كوكبة من المستشارين بمختلف قطاعات الصعيد.

وفى ختام الفعاليات قام محافظ أسوان والمستشار حسين عبده بتوزيع شهادات التقدير على المتدربين، الذين شاركوا فى فعاليات هذا النشاط التدريبى.

وأكد المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا النشاط التدريبى يأتى فى إطار السعى المتواصل لهيئة قضايا الدولة لتطوير منظومة العمل الفنى والإدارى بها، ليتناسب مع مكانتها المرموقة ودورها المهم باعتبارها أعرق وأقدم الهيئات القضائية بمصر.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن هذا النشاط التدريبى الذى استمر على مدار 3 أيام يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لدى المستشارين، خاصة الشباب من أجل خلق كوادر جديدة تكون قادرة ومؤهلة لتتولى المناصب القيادية بمختلف درجاتها ومستوياتها.

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن هذا النشاط التدريبى قد شمل العديد من المحاضرات المتخصصة لمجموعة من الأساتذة الجامعيين ومستشارى الهيئة، والتى تناولت عددا من المحاور والموضوعات المتعلقة بمبادئ وأصول الصياغة القانونية المتخصصة وأدواتها، علاوة على طرق البحث واستخلاص الحكم من النص وكيفية تدوينه، فضلا عن دور اللغة العربية فى الصياغة القانونية وغيرها من الموضوعات الحيوية التى يحتاج إليها مستشارو الهيئة لتأدية واجبهم بالشكل المطلوب والوصول للهدف المنشود للهيئة وهو تحقيق العدالة الناجزة على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، حرص اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على الترحيب بهذه الكوكبة المتميزة من رجال القضاء والمستشارين بهيئة قضايا الدولة، وفى مقدمتهم المستشار حسين عبده رئيس الهيئة، مشيداً بجهود هيئة قضايا الدولة ودورها الفعال فى الحفاظ والدفاع عن حقوق الدولة، والمساهمة فى مساندة الجهود المبذولة فى مختلف القطاعات من أجل إرساء قواعد ودعائم الدولة الحديثة لعبور كل التحديات الحالية وتحقيق التنمية المنشودة والمستقبل المشرق لمصرنا الغالية.

ولفت محافظ أسوان إلى أهمية هذا النشاط التدريبى ودوره المهم فى نقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تنمية القدرات الفنية والإدارية والتكنولوجية لجميع المستشارين، خاصة الكوادر الشبابية من أجل تأهيلهم وصقلهم بالمعرفة عن كل ما هو جديد للوصول لأعلى درجات الرقى المهنى ومسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى الحديث، بما يساهم فى دعم رجال القضاء لأداء رسالتهم السامية بالشكل المطلوب، وتحقيق كل الخير والنفع لمصر ولشعبها العظيم، مشيراً إلى أن المستقبل الذى ننشده ونتطلع إليه جميعاً لن يأتى إلا بالمزيد من الجهد والإصرار والعمل ككتلة واحدة، بجانب التزود بكل وسائل العلم والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، وهو الذى يحتاج بدوره لكل يد تبنى وتعمر من سواعد شبابنا للوصول لغدٍ أفضل ولتبقى أرض الكنانة رايتها مرفوعة أبد الدهر وواحة للأمن والأمان والازدهار.



جانب من المؤتمر



توزيع شهادات التدريب



جانب من الحضور