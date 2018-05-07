رئيس وزراء العراق: الفاسدون حاولوا منعنا من تحرير الموصل ولكننا سننتصر عليهم

بغداد أ ش أ

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الاثنين، إن الفاسدين حاولوا منع الحكومة من تحرير الموصل العام الماضي، فيما أكد أنه سيستمد تجربة انتصار مقاتلى المحافظة على تنظيم "داعش" الإرهابى بأقل الإمكانات فى اطلاق حملة البناء والإعمار.

وأضاف العبادى - فى كلمة خلال احتفال لقائمة النصر فى محافظة ذى قار، وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "قدمت المحافظة للعالم حضارة وإبداعًا وعطاءً فى كل المجالات، ندرك مطالب أهالى ذى قار ووضعنا برنامجًا يعمل على التنمية وتوفير فرص العمل للشباب، سنطلق حملة موسعة للبناء والإعمار، وسننتصر أيضًا لأننا حققنا المستحيل بإنجاز وحدة العراق وأصبح الجميع متساوين أمام الدولة".

وتابع : "صدقنا بوعودنا التى أطلقناها قبل ثلاث سنوات، ونصدق معكم اليوم فى أننا سنحقق نهضة للعراق فى المجالات الاقتصادية والعمرانية والخدمية"، مضيفًا "لن يمنعنا الفاسدون من تحقيق ذلك الهدف بعد أن حاولوا منعنا من تحرير الموصل وسنصل لهم مثلما وصلنا لداعش".