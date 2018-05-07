رئيس جامعة المنوفية يشارك فى فعاليات ملتقى الكويت للتعليم

المنوفية – محمود شاكر

يشارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى ملتقى الكويت للتعليم فى دورته الأولى الذى تنطلق فعالياته اليوم ويستمر على مدار 3 أيام تحت شعار "التعليم مسيرة حياة".

وقالت الجامعة فى بيان إن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور حامد العازمى وزير التربية والتعليم العالى بالكويت وبالتعاون مع جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب، بمشاركة 8 جامعات مصرية والمؤسسات المعنية بالتعليم المحلية والخارجية.