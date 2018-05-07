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الإثنين، 07 مايو 2018 05:16 م
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جامعة الفيوم تنفذ خطة لإخلاء كلية التمريض فى حالات الحريق

الإثنين، 07 مايو 2018 04:19 م
جامعة الفيوم تنفذ خطة لإخلاء كلية التمريض فى حالات الحريق جامعة الفيوم تنفذ خطة لإخلاء كلية التمريض في حالات الحريق
الفيوم – رباب الجالي
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طبقت كلية التمريض بجامعة الفيوم خطة إخلاء الكلية فى حالة حدوث حرائق تحت رعاية الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس الجامعة والدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض وبإشراف الدكتورة فاطمة عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال تطبيق خطة الإخلاء تم تقسيم الطلاب الى 4 مجموعات وهى مجموعة الاخلاء، الاستقبال، فصل التيار،ومجموعة الاسعافات الاولية وقامت كل مجموعة بالاعمال المطلوبة منها، كما تم شرح كيفية التعامل مع طفاية الحريق واستخدامها.

 


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