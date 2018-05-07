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تطوير مبنى "إدارة الرى" بالوادى الجديد بتكلفة 5 مليون جنيه

الإثنين، 07 مايو 2018 12:32 ص
تطوير مبنى "إدارة الرى" بالوادى الجديد بتكلفة 5 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى والمياه الجوفية بالوادى الجديد، أنه تمت الموافقة على تخصيص 5 مليون جنيه لتطوير مبنى الإدارة المركزية للرى بالمحافظة وذلك فى إطار تنفيذ خطة التطوير تم البدء في إنشاء قاعة متعددة الأغراض داخل حرم مبنى الإدارة على مساحة 120 متر لاستخدامها فى تنظيم الاجتماعات وأعمال التدريب والندوات.

وأضاف الشحات أنه يجرى تنفيذ أعمال صيانة لمبنى الإدارة بطريق الداخلة، نظرا لتهالك المبنى، بسبب عدم تنفيذ أي أعمال صيانة له منذ 18 سنة، حيث سيتم دورات المياه والكهرباء ودهانات، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد لسور إدارة التفتيش بالخارجة.

 


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