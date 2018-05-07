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الإثنين، 07 مايو 2018 10:36 ص
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العثور على طفلة رضيعة ملقاة بصندوق قمامة فى السويس

الإثنين، 07 مايو 2018 10:33 ص
العثور على طفلة رضيعة ملقاة بصندوق قمامة فى السويس الطفلة بالحضانة
السويس - سيد نون
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عثر أهالى المدينة الصناعية بالسويس على طفلة رضيعة ملقاة داخل صندوق قمامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

تلقى مدير أمن السويس إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل يفيد عثور أحد أصحاب المعارض بالمدينة الصناعية بطريق السويس – الإسماعيلية على طفلة رضيعة داخل صندوق قمامة.

 

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 977 لسنة 2018، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق.


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