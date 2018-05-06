ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالأحد، 06 مايو 2018 12:23 م
ميناء دمياط - أرشيفية
إضافة تعليق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة ، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2515 طن قمح كما غادرت 64 سيارة نقل محملة بـ 2777 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176219 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24771 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 7500 يوريا و 18640 طن مولاس .
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة