ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة ، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2515 طن قمح كما غادرت 64 سيارة نقل محملة بـ 2777 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176219 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24771 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7500 يوريا و 18640 طن مولاس .