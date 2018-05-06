محافظ الإسماعيلية: تلقينا 1719 طلب تقنين أراضى وضع اليد لمساحة 15 ألف فدان







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،أنه تم تلقى عدداً كبيراً من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى، والتى تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين، والتى بلغ إجماليها 1719 طلبا بأجمالى مساحة إجمالية 47852 فدان.

وأوضح طاهر فى بيان له أنه تم الانتهاء من فحص 480 طلب من هذه الطلبات بمساحة إجمالية بلغت 15 ألف فدان، وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى، وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدة اليوم المحافظ، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرى إدارات حساب استصلاح الأراضى والأملاك والشئون القانونية، ومديرية الزراعة والتخطيط العمرانى ولجنة تطوير العشوائيات، وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.

وأشار المحافظ خلال الإجتماع إلى أنه، مازال الباب مفتوحا أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم، وذلك حتى 14 من شهر يونيه القادم وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنيين إلى اللجان المختصة بالمحافظة.