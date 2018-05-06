صور .. سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال طريق شبين الكوم / طملاي

صور .. سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال طريق شبين الكوم / طملايالأحد، 06 مايو 2018 02:10 م
سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال طريق شبين الكوم / طملاي
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تفقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية أعمال رصف طريق شبين الكوم _ طملاى المزدوج،بمنطقة الكيلو 4 ميت ربيعه الذى يربط مدينة شبين الكوم بمدينة السادات والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى.
وأكد السكرتير العام علي أهمية المشروع في توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات وخدمة المدن والقرى علي جانبى الطريق.
كما تفقد أعمال رصف نزلة دكما وشبرا باص وعمل حائط علي جانبي الطريق بحجر الكيستون ،حيث أعلن القائمين علي تلك الأعمال أنة سيتم الإنتهاء منها خلال أسبوعين.
من جانبه كلف السكرتير العام المستشار الهندسي ولجنة من التفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور علي الطريق بمرافقة القائمين علي تنفيذ المشروع لرصد السلبيات وبحث إمكانية عقد إجتماع مع الأطراف المنفذه للمشروع لتذليل كافة المعوقات التي تواجة المشروع وحلها علي الفور.
سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال طريق شبين الكوم / طملاي
السكرتير العام خلال تفقده طريق شبين الكوم
السكرتير العام يتفقد أعمال طريق شبين الكوم / طملاي
سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال طريق شبين الكوم / طملاي
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