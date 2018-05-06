صور.. جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل حول الحسابات الخاصة والتمويل الذاتى







أسيوط ـ محمود عجمى

انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل الخاصة بـ" التحديثات الخاصة بالصرف من الحسابات الخاصة والتمويل الذاتي،علي منظومتى GPS وGFMIS لمندوبي المالية والعاملين بالجامعة، وجميع الوحدات الحسابية بمحافظة أسيوط.

وقالت الجامعة فى بيان لها،أن ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وعماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ،وممدوح سليمان ثابت وكيل وزارة المالية بأسيوط ،وذلك بحضور محمود بخيت أمين عام الجامعة، وشوكت صابر مدير عام الحسابات والموازنة، وأحمد محمد صبحي المراقب المالي للجامعة، وحاضر كلاً من سمير سعد تغيان مدير الدعم الفني بالمديرية المالية بأسيوط ، وأحمد حلمي مسئول الدعم الفني لشركة E_Finanace .

وقال محمود بخيت أمين عام جامعة أسيوط، أن ورشة عمل اليوم تمثل اللقاء الثاني للعاملين بالإدارات الحسابية ،والمختص بشرح القيود المحاسبية الخاصة بمنظومة الميكنة ،وكيفية تطبيقها عملياً سواء كانت عن طريق الدفع الإلكتروني ،أوعمل التسويات الورقية الخاصة بها ومعالجتها حسابياً في دفاتر الوحدات الحسابية، مشيداً في ذلك بدور وزارة المالية في تقديم كافة سبل الدعم ،والتعاون مع الجامعة في تنفيذ وعقد مثل هذه الفعاليات وورش العمل التدريبية اللازمة، التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الوحدات الحسابية، وتحسين الكفاءة والفعالية للعاملين وتطويرها علي النحو الأمثل.

وأشار شوكت صابر مدير عام الحسابات والموازنة بجامعة أسيوط، أن الندوة تستهدف كذلك شرح كل ما هو جديد في منظومة GFMIS والتطبيق الشامل لمنظومة الميكنة على مستوى جميع الوحدات الحسابية، وشرح أمثلة عملية بالتطبيق علي المنظومة، والذي من شأنه المساهمة في تحقيق الانضباط المالي ،وإظهار الحسابات الختامية في صورة سليمة .

و أضاف أحمد محمد صبحي المراقب المالي للجامعة، أن الورشة تنطلق في إطار جهود وزارة المالية في تطبيق نظم الميكنة GPS و GFMIS وفي ضوء التحديث الأخير علي التطبيقات والخاص بالدفع الإلكتروني وفقاً لمقاطع التمويل ،والذي بموجبه تم تصنيف حساب الدائنة إلي الحسابات الدائنة بأنواعها من صناديق وحسابات ،خاصة وموارد ذاتية حتي يتسني الخصم ،وفقاً لمقاطع التمويل بالوحدة الحسابية المركزية مباشرة بدلاً من الخصم علي إجمالي حساب الدائنة بالوحدة الحسابية المركزية .

جانب من ورشة العمل

ورشة عمل حول الحسابات الخاصة



ورشة العمل

المشاركين فى الورشة