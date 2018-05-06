صور.. أهالى قرية الناصرية بدمياط يشكون من غياب الخدمات وسوء حالة الطرق

دمياط - معتز الشربينى

أعرب عدد من أهالى قرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، البالغ تعداد سكانها 10 آلاف نسمة، عن شكواهم وتضررهم من سوء حالة الخدمات بالقرية، خاصة الخدمة الصحية وسوء حالة الطرق وانتشار المطبات الصناعية العشوائية والباعة الجائلين.. "اليوم السابع" استمع إلى شكاوى أهالى القرية الذين أكدوا إهمال الوحدة المحلية بالقرية وتجاهل مطالب الأهالى.

يقول محمد سعفان الموافى، أحد أهالى القرية، إن الوحدة الصحية بالقرية تعانى من نقص فى عدد الأطباء وغياب الرعاية الصحية ونقص والأدوية والمعدات وانعدام الرقابة، مضيفا أنه قام بالتردد على الوحدة الصحية بعيادة الأسنان يشكو من تسوس بأحد الضروس ولكنه فوجئ برد طبيب الأسنان بالوحدة الصحية قائلا: "العدة اللى عندى ما تسعفنيش، أحسنلك روح مستشفى فارسكور، قلت له أنت متأكد من الكلام ده، قالى آه والله معدات قديمة ومفيش صيانة".

وأكد الموافى أن الوحدة الصحية بعد الظهر لا يوجد بها سوى ممرضة وهى اللى تستقبل الحالات وتقوم بتغيير الجروح أو إعطاء حقن، ولا يوجد عمل بالفترة المسائية، وأضاف أن شبكة الكهرباء بالقرية تحتاج إلى إعادة تطوير وتغيير وتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية طبقا لتعليمات المحافظ.

وأضاف السعيد السعيد شعيبة، أحد أبناء القرية، أن جميع الطريق بالقرية "مكسرة" وتحتاج إلى إعادة رصف، بخلاف انتشار عشرات المطبات الصناعية العشوائية التى يقوم الأهالى بصبها بالإسمنت، وهى مخالفة للمواصفات وتضر بالسيارات، مؤكدا أن الوحدة المحلية خارج نطاق الخدمة، وأضاف أن أهالى القرية يشكون من انتشار الباعة الجائلين الذين يستخدمون المكبرات الصوتية الضخمة التى تسبب الإزعاج .



الوحدة الصحية بالقرية



سوء حالة الطرق



المطبات الصناعية العشوائية