سلطنة عمان تشارك فى الدورة الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربى بالقاهرة







بيروت (أ ش أ)

تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوكيل وزارة الإعلام على الجابرى فى اجتماعات الدورة العادية الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربى والتى تُعقد غداً الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتناقش اللجنة فى هذه الدورة مجموعة من البنود التى تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامى وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التى تشهدها المنطقة العربية والعالم والتى من أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى.

كما تناقش دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وكذلك متابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج ويوم الإعلام العربى وجائزة التميز الإعلامى العربي، إضافة إلى مناقشة المحور الفكرى للدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يُستجد من أعمال الدورة العادية الـ48.

كانت سلطنة عُمان ممثلة فى المستشار الإعلامى بسفارة السلطنة بالقاهرة هود بن سيف العلوي، قد شاركت فى أعمال الاجتماع الـ 12 للجنة العربية للإعلام الالكتروني، والتى عُقدت فى أبريل الماضى بجامعة الدول العربية، وانتهت إلى عدة توصيات من أهمها، دعوة مصر لتقديم تصور بشأن مقترحها بإنشاء قناة رسمية للجنة على منصة "يوتيوب" تكون معنية بنشر المحتوى الإعلامى العربى عليها للدول الأعضاء.

كما أوصت هذه اللجنة بالموافقة على المقترح السعودى بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "صهيل" ومطالبة السعودية بموافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتقديم تصورها كاملا بشأن هذه المبادرة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للإعلام العربى هى لجنة خبراء يمثلها وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية أو من يمثلهم وهى لجنة مهنية اختصاصية تتدارس البنود والموضوعات والقضايا الإعلامية وتقدم توصياتها التى هى بمثابة بنود اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.