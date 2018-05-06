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جامعة طنطا تنظم حفل تخريج طلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها

الأحد، 06 مايو 2018 11:21 ص
جامعة طنطا تنظم حفل تخريج طلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها جانب من الحفل


الغربية - احمد زيادة
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شهد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا،اليوم الأحد، حفل خريجي الدفعة الثانية،من طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والبالغ عددهم 19 طالباً وطالبة أجنبيًا من دولة الصين،والذي عقد بمقر إدارة الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان له،أن الجامعة شهدت إقبال متزايد من الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية ،والطلاب الدارسين للغة العربية من الدول الغير ناطقة للغة العربية، فى ظل  إطار الاتجاه التنموي للجامعة من جهة، وتفعيل البعد الدولي لجامعة طنطا من جهة أخرى ، مشيدا بالعلاقة الطيبة، التي تربط بين مصر والصين ونوه بالاهمية الحضارية للغة العربية.

وألقت إحدى الطالبات ،كلمة وجهت فيها الشكر إلى جامعة طنطا والذين قاموا على امر التدريس لهم، منوهة بالتقدم الكبير الذي أحرزوه من دراستهم بالجامعة ،متمنية ان يستمر التواصل مع جامعة طنطا.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور مجدي سبع بتكريم الطلاب والطالبات بمنحهم شهادات اتمام الدراسة بالمركز،بالاضافة إلى بعض الهدايا التذكارية وحضر الحفل الدكتور عماد عتمان ، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الكريم أبو جبل ، رئيس قسم اللغة العربية

 

الحفل
الحفل

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

حفل التخرج
حفل التخرج

 


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