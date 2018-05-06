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الأحد، 06 مايو 2018 04:54 م
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القوات اليمنية تسيطر على مفرق المخا غرب تعز وسط انهيارات بصفوف الحوثيين

الأحد، 06 مايو 2018 04:37 م
القوات اليمنية تسيطر على مفرق المخا غرب تعز وسط انهيارات بصفوف الحوثيين الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
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سيطرت القوات اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية اليوم الأحد، على مفرق المخا غرب تعز ونجحت فى تصفية جيوب وأوكار ميليشيات الحوثى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مصدر فى ألوية العمالقة اليمنية قوله " إن المواجهات تدور حاليا فى مفرق البرح وذلك بعد إحكام السيطرة على مفرق المخا وسط تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح وتقدمها بمعنويات عالية للسيطرة الكاملة على مفرق البرح".

وأوضحت (الوكالة) أن لواء "العمالقة اليمني" سيطر على سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسى كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثى والتبة السوداء وذلك بدعم من المقاومة الوطنية اليمنية و"التهامية" لتضييق الخناق على مسلحى الحوثى وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الميليشيات و فرارهم من جبهات القتال.

يذكر أن محور الساحل الغربى لليمن يشهد عملية عسكرية واسعة باتجاه مفرق " المخا - البرح" غربى محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربى وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن .

 


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