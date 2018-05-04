ضبط 1672 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية







القليوبية - نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1672 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1672 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير 243 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 19 ألفا و100 جنيه، وسحب 78 دراجات نارية وحجز 4 دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت عن سحب 92 رخصة وتحصيل 4 آلاف و250 جنيها غرامة.