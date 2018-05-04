ضبط مصنع يروج سناكس وسلع غذائية للأطفال مجهولة المصدر بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، صاحب مصنع سلع غذائية للأطفال بدون مستندات ومجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو "ي. م41 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، المدير المسئول مصنع تصنيع الكراتية الخاص بالأطفال من سلع مجهول المصدر وبدون فواتير وخال من أى مستندات تفيد مشروعية حيازته ومصدره واستخدام علامة تجارية غير مسجلة "سندباد"، وأعادت تعبئته داخل أكياس على أنه توكيل لتلك العلامة وطرحه للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمت مداهمة المصنع المتحرى عنه، ووجد بالمصنع "1000" كرتونة بكل كرتونة 24 كيس منتج نهائى معد للبيع و"2" ماكينة تعبئة وتغليف و"3 أطنان" ذرة صفراء "50" كيس شيبسى زنة الكيس 5 كجم تحت التعبئة ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.