صور.. 15 معلومة عن حريق أكبر مصانع السكر فى مصر بكوم أمبو







أسوان – عبد الله صلاح

تواصل لجنة محافظة أسوان، متابعة تداعيات الحريق الذى شب أول أمس الأربعاء، فى أحد أكبر مصانع إنتاج السكر من القصب بمدينة كوم أمبو، وألحق الضرر بمخزون مخلفات محصول القصب والتى تدخل فى إنتاج الخشب.

1. يعد مصنع السكر بكوم أمبو، أحد أكبر مصانع إنتاج السكر من القصب ويقع على مساحة 75 فداناً وسط مدينة كوم أمبو.

2. يستقبل المصنع يومياً 1400 جرار زراعى بمقطورة لنقل محصول قصب السكر من أراضى المزارعين إلى داخل المصنع، بمعدل إنتاج نحو 15 ألف طن يومياً.

3. يعتمد المصنع على استقبال محصول قصب السكر عبر جرارات القصب بنسبة 80 %، فيما يعتمد المصنع على توريد محصول القصب بواسطة القاطرات سواء قطارات السكة حديد أو قطارات الديكوفيل بنسبة 20 %.

4. يعمل المصنع على مدار 6 أشهر متصلة بدون توقف، بداية من شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر مايو من كل عام.

5. ينتج المصنع بجانب السكر، منتجات عديدة منها العسل الأسود والمازوت والخشب الحبيبى، وهو ما اشتعلت فيه النار.

6. نشب الحريق بمخزن مخلفات القصب "مصاصات القصب" أو "الباجاس" ويطلق عليه اسم "المنشر".

7. يستخدم هذا المنشر فى تجفيف مصاصات القصب قبل تحويلها إلى مصنع الخشب.

8. تبلغ مساحة المكان الذى اندلعت فيه النيران نحو 30 فداناً، من إجمالى مساحة المصنع 75 فداناً.

9. يتكون هذا المنشر من مجموعة "بارجات" و"البرجة" الواحدة تسع لنحو 100 طن من خلفات القصب، لأنه يكون مبتل فى البداية، ثم ينقص الوزن بعدما يجف ليصل لنحو 30 أو 40 طناً، ثم يحمل مرة أخرى لمصنع الخشب.

10. بدأ حريق مصنع سكر كوم أمبو فى تمام الساعة 12 تقريباً من ظهر يوم الأربعاء، واستمر لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

11. هناك عوامل ساعدت على انتشار الحريق، أهمها سرعة الرياح وتقلبات الطقس، بالإضافة إلى وجود بعض المواد الكيماوية بمصاصات القصب.

12. كشفت التحريات الأولية ومعاينة الأدلة الجنائية والبحث الجنائى وتحقيقات النيابة، أن احتراق مقلب قمامة سبباً فى اندلاع الحريق.

13. لم يتم تحديد الخسائر حتى اليوم، ولكن ما وصل إليه الحريق بعد مخزون عامين من منتج الباجاس أو مصاصات القصب.

14. شاركت فى الإطفاء طائرتان إطفاء هليوكوبتر تابعتان للقوات المسلحة، و16 سيارة إطفاء كبيرة، بجانب 15 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى عدد من اللوادر وعربات النقل المحملة بمواتير لنقل المياه من مختلف الجهات القريبة لموقع الحادث.

15. يتسبب الحريق فى خسائر بشرية فى الأرواح، ولكن أصيب فى الحريق 12 شخصاً من الذين شاركوا فى جهود الإطفاء تم إسعاف 7 منهم فى موقع الحريق، ونقل 5 إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وخروجهم عقب تعافيهم.