سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالمحافظة لمناقشة "خطة رمضان".. صور

سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف بالمحافظة لمناقشة "خطة رمضان".. صورالجمعة، 04 مايو 2018 10:59 ص
سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف
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استقبل صباح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة بحضورالنائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب.
ويعقد وزير الأوقاف والسكرتير العام لقاء بالأئمة والدعاة ومديري الإدارات والمفتشين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، لمناقشة خطة المحافظة الدعوية والاستعداد لشهر رمضان المبارك ، يعقبه افتتاح وأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد سيدى موسى بمدينة منوف.
سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف
سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف
سكرتير عام المنوفية يستقبل وزير الأوقاف
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