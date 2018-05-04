روسيا: مساعدتنا مستمرة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا

روسيا: مساعدتنا مستمرة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سورياالجمعة، 04 مايو 2018 01:09 م
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها مستمرة بالإسهام فى تقديم الدعم لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى سوريا، بما فى ذلك توفير الأمن لهم.
وقالت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - "نحن مستمرون بالإسهام فى دعم التحقيق، الذى يجريه خبراء بعثة تقصى الحقائق فى مدينة دوما السورية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية"، وأضافت "نحن نقوم بذلك عبر توفير الأمن لهذه البعثة"، مشيرة إلى أن هؤلاء الخبراء أخذوا عينات من الموقعين المذكورين فى الهجوم الكيميائية المفترض.
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