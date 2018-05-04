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الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود

الجمعة، 04 مايو 2018 12:15 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود الرئيس الفلسطينى محمود عباس


رويترز
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قدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس اعتذاره اليوم الجمعة بعد اتهامه بمعاداة السامية وذلك بعدما قال فى كلمة إن الاضطهاد التاريخى لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم.

وأدان عباس فى بيان أصدره مكتبه فى رام الله معاداة السامية وقال إن المحرقة "أبشع جريمة فى التاريخ"، وصدر البيان بعد اجتماع للمجلس الوطنى الفلسطينى استمر أربعة أيام.

وجاء فى البيان "إذا شعر الناس بإهانة بسبب كلمتى أمام المجلس الوطنى الفلسطينى لا سيما أتباع الدين اليهودى.. أقدم اعتذارى لهم. أود أن أؤكد للجميع أننى لم أكن أقصد ذلك وأؤكد مجددا احترامى الكامل للدين اليهودى وكل الأديان السماوية".

 

 


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