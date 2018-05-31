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25 يوليو.. نظر استئناف المطربة بوسى على حبسها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

الخميس، 31 مايو 2018 11:44 ص
25 يوليو.. نظر استئناف المطربة بوسى على حبسها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد المطربة بوسى - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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حددت محكمة جنح مستأنف النزهة، جلسة 25 يوليو المقبل، لنظر استئناف المطربة بوسى على حكم حبسها بقضية إصدار شيكات بدون رصيد. 

كانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت،  قضت بحبس بوسى 9 سنوات، وكفالة ألف جنيه فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

وكانت المطربة بوسى، طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها فى 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت الجلسة قبل الماضية بمحكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعى لاستكتابها، أو مضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.‏

 

 


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حبس المطربة بوسى 9 سنوات فى اتهامها بـ11 قضية إصدار شيكات بدون رصيد

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