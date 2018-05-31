وزير النقل يفتتح اليوم محطة المنشاة وأعمال تنفيذ محور طما العلوى

تستعد محافظة سوهاج اليوم الخميس لإستقبال، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وذلك من أجل البدء فى جولة بالمحافظة يستهلها بإفتتاح محطة سكك حديد المنشاه بعد تطويرها ضمن خطة الوزارة لتطوير محطات السكك الحديدة على مستوى الجمهورية حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمحطة حوالى 4 ملايين ونصف تقريبا .

ويرافق الدكتور هشام عرفات وزير النقل في جولته اليوم، الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والمهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى والدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى قيادات هيئة السكك الحديدية.

ويستكمل وزير النقل جولته بمحافظة سوهاج بوضع حجر أساس ميناء سوهاج النهرى فهو أول ميناء نهرى بمحافظة سوهاج على مساحة 15 فدانًا بمدينة المنشاه وسيتم إقامة الميناء النهرى بشكل متكامل وربطه بشبكة الطرق وميناء سفاجا من خلال طريق "سوهاج – البحر الأحمر" ليكون أحد ركائز تفعيل منظومة النقل النهرى، وما يتطلبه ذلك من إنشاء الموانى النهرية وخاصة فى محافظات الصعيد، ما يوفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.

ويبلغ طول المينا 300 متر مربع، وعرضه 215 مترا مربعًا، والحد البحرى للمشروع أرض زراعية تليها محطة مياه كومبكت صغيرة تبعد 100 متر تقريبًا، والحد القبلى عبارة عن شارع أسفلتى، ثم عمارات سكنية، والحد الشرقى مجرى نهر النيل، أما الحد الغربى فهو أرض زراعية.

وبنهى وزير النقل جولته بمحافظة سوهاج بتفقد محور كوبرى طما على النيل الذى يتكون من كوبرى النيل + كوبرى السكة الحديد + 8 كوبرى + 16 نفق + 4 بربخ و المشروع يتم على 3 مراحل، الأولى من كوبرى النيل إلى كوبرى السكة الحديد، الثانية من شرق كوبرى المنيب إلى الطريق الزراعى الشرقى ومن غرب السكة الحديد إلى كم 1000+1 ، والمرحلة الثالثة من كيلو متر 1000+1 إلى الطريق الصحراوى الغربى بتكلفه إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه ويغادر بعد ذلك الوزير إلى محافظة أسيوط لإفتتاح محطة سكك حديد أبوتيج بعد تطويرها.