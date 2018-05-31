واشنطن تفرض رسوما على الفولاذ والألومنيوم من أوروبا وكندا والمكسيك

واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس الخميس، أن بلاده ستفرض الجمعة، رسوما جمركية عالية على الفولاذ والألومنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبى والمكسيك وكندا.

وقررت واشنطن بالتالى عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقت الذى منحته للاتحاد الأوروبى حتى منتصف ليل الخميس وستفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألومنيوم، كما ألغت تعليق هذه الرسوم عن المكسيك وكندا فى الوقت الذى لا تزال فيه إعادة التفاوض حول اتفاق نافتا للتبادل الحر بين الدول الثلاث تراوح مكانها.