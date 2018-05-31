ننشر خريطة 5 فرص استثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بـ25 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 5 فرص استثمارية بمحافظات السويس بمساحة 30 فدانًا وقنا 16 فدانًا والأقصر 26 فدانًا والشرقية 52 فدانًا والإسكندرية 50 فدانًا باستثمارات 25 مليار جنيه، ومن المستهدف توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف عشماوى، خلال توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة السويس، لإقامة منطقة تجارية لوجستية بمساحة 30 فدانًا بقيمة استثمارية 2 مليار جنيه، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه لأول مرة يتم وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، حيث تستهدف الخريطة تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

أوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ مساحتها 20 فدانًا بنحو 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية و2 سوق تجارى على مساحة 20 إلى 30 فدانًا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتى تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، وأنه يتم العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة سيتم حدوث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر، لافتة إلى أنه تم تقسيم المحافظات ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقى المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر فى التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.

يتضمن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة الدخلية ومحافظة السويس أن تكون مدة العقد 75 سنة، كما يلتزم جهاز تنمية التجارة بتكاليف توصيل المرافق الخارجية "كهرباء ـ مياه ـ صرف صحى "حتى حدود أرض مشروع المنطقة التجارية اللوجستية، وتوفر المنطقة نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة يخصص نسبة لا تقل عن 50% من العمالة المطلوبة بالمنطقة التجارية تكون من أبناء المحافظة.