video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منظمة العمل الدولية: البطالة فى فلسطين بلغت أعلى مستوى بالعالم

الخميس، 31 مايو 2018 07:48 م
منظمة العمل الدولية: البطالة فى فلسطين بلغت أعلى مستوى بالعالم مظاهرات فلسطينية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

حظى تقرير غاى رايدر- المدير العام لمنظمة العمل الدولية والصادر حول "وضع عمال الأراضى العربية المحتلة" باهتمام كبير من قبل الوفود المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته السابعة بعد المائة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة فى الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 27.4 فى المائة فى عام 2017، وهو الأعلى فى العالم.

وقال غاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى مقدمة التقرير: "إن غياب العملية السياسية والدبلوماسية على أساس اتفاقية أوسلو يكرس الاحتلال ويعيق التنمية الفلسطينية.

 وأكد التقرير على أن تطورات سوق اليد العاملة تعكس الوضع الاقتصادى المزرى والقيود التى يفرضها الاحتلال، فلقد تدهورت أوضاع سوق العمل الفلسطينية إلى القاع، ما ينبغى أن يثير قلقاً بالغاً لدى جميع المعنيين. ففى غزة، هناك تقريباً شخص واحد عاطل عن العمل بين كل عاملين اثنين، ونحو ثلثى العاملات عاطلات عن العمل.

من جانبه أكد سمير مراد- وزير العمل الأردنى ورئيس مؤتمر العمل الدولى فى دورته السابعة بعد المائة فى كلمته الافتتاحية على أن هذا التقرير يعبر بوضوح عن الأوضاع المتردية التى يعانيها المواطنون فى مختلف الأراضى العربية المحتلة.

وأكد سمير مراد - وزير العمل الأردنى على أنه من المنوط بمنظمة العمل الدولية والمجتمع الدولى ككل الاستمرار فى الوفاء بالالتزامات من أجل تحقيق هدف العمل اللائق على نحو فعال فى كل الأراضى العربية.

وفى سياق متصل، شجع ميتونزى ميدوابا من جنوب أفريقيا والمتحدث عن فريق أصحاب الأعمال كلا من الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى على إجراء حوار فعال وتضافر الجهود من أجل تحقيق تحسينات جوهرية فى بيئة الأعمال من شأنها تعزيز نمو الوظائف

كما طالبت مجموعة أصحاب الأعمال من منظمة العمل الدولية العمل على تعزيز قدرات الهيئات الثلاثة المكونة للمنظمة وهى: الحكومات، والعمال، وأصحاب الأعمال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير عام "العمل العربية" يدعو "العمل الدولية" لدعم صندوق فلسطين للحماية الإجتماعية

العمل الدوليه

منظمه العمل الدوليه

فلسطين




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة