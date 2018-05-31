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صور.. تعرف على تفاصيل لقاء دونالد ترامب وكيم كاردشيان فى البيت الأبيض

الخميس، 31 مايو 2018 04:02 م
صور.. تعرف على تفاصيل لقاء دونالد ترامب وكيم كاردشيان فى البيت الأبيض دونالد ترامب وكيم كاردشيان
كتبت : شيماء عبد المنعم
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أثارت زيارة النجمة كيم كاردشيان للبيت الأبيض، ولقائها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب العديد من التساؤلات حول هدف هذه الزيارة، حيث حاز هذا اللقاء استغراب الكثير، خاصة وأنها خالفت البروتوكول ودخلت بسيارتها للبيت الأبيض وظهرت كيم بإطلالة على غير عادتها، حث ارتدت بدله سوداء محتشمة من دار الأزياء الفرنسية Vetements

كيم كارديشيان
كيم كاردشيان

وكان الهدف الأساسى من زيارة كاردشيان لترامب هو طلب عفوا رئاسيا للسيدة أليس مارى جونسون التى تبلغ من العمر 62 عاما، تقضى حكما بالسجن المؤبد على خلفية تورطها فى العمل مع شبكة لبيع الكوكايين، وكان الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قد رفض طلبا بالعفو عنها، وقالت كاردشيان إنها متفائلة بشأن مستقبل جونسون.

ترامب وكيم كاردشيان
ترامب وكيم كاردشيان

وأعربت كاردشيان عن أملها أن ينال أشخاص آخرون فرصة حياة ثانية بعدما قضوا فترة فى السجن،كما ناقشت مع الرئيس القضايا المتعلقة بإصلاح السجون والأحكام القضائية فى الولايات المتحدة، وانتقدت كيم الرئيس السابق، باراك أوباما، لعدم وصفه مجازر الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة جماعية"، حيث توفى ما لا يقل عن 1.5 مليون أرمنى فى عام 1915، فهى ذات اصل أرمينى.

ومن المقرر أن ينشر المزيد من الصور الرسمية التى جمعت بين كيم وترامب والتى صورت من قبل مصور البيت الأبيض ليتم نشرها فى الصحف ووسائل الإعلام.

جانب من زيارة كيم للبيت الأبيض
جانب من زيارة كيم كاردشيان للبيت الأبيض

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كيم كاردشيان

لقاء دونالد ترامب وكيم كاردشيان

كاردشيان وترامب

البيت الابيض




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