سفارة سويسرا تنظم بطولة كرة قدم للفتيات فى القاهرة

احتفالا بألعاب كأس العالم المقبلة هذا الصيف، تنظم سفارة سويسرا، بالتعاون مع أكاديمية كرة القدم المصرية "ايمز"، بطولة لكرة قدم في القاهرة يومى 7 و8 يونيو، ومن المتوقع أن تشارك فى البطولة حوالى 190-220 فتاة فى سن المراهقة.

ستقام البطولة فى فترة المساء في نادي الصيد المصرى بحى الدقى فى القاهرة. خلال هذه الفترة تزور القاهرة رئيسة نادى زيوريخ لكرة القدم للنساء والنائبة السابقة لمدير قسم المسابقات ورئيسة مسابقات المرأة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم تاتيانا هينى وذلك لاستضافة ورش عمل للاعبات كرة القدم الشابات خلال يومين البطولة.

سيقام حفل ختامى مساء يوم 8 يونيو لتوزيع الميداليات والجوائز للفائزين من بين 32 فريقا فى البطولة. سيقام الاحتفال فى الساعة الحادية عشر مساء بمشاركة سفير سويسرا فى مصر بول جارنييه وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بليرتا أليكو.

قال بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر "مباريات كأس العالم على الأبواب، وسوف يشارك فيها كل من سويسرا ومصر، إن البطولة التى ننظمها فى القاهرة هى طريقة رائعة للجمع بين البلدين من خلال الرياضة وأيضاً من خلال التقاليد، حيث أن بطولات الشباب فى مصر تحظى بشعبية كبيرة فى شهر رمضان".

خلال فترة البطولة التى سوف تستمر على مدار يومين، سترتدي الفتيات المشاركات تيشرتات لكرة القدم مطبوع عليها الأعلام السويسرية والمصرية.

وأضاف السفير جارنييه: "تهدف البطولة أيضا إلى تشجيع الفتيات الصغيرات فى مصر على المشاركة فى الأحداث الرياضية وتشجيع أولئك الذين يرغبون في ممارسة مهنة كرة القدم على القيام بذلك".