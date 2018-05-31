ترامب يهاجم وزير العدل فى إدارته مع تصاعد النزاع حول التحقيق بالتدخل الروسى

واشنطن (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاربعاء عن أسفه لتعيين جيف سيشنز وزيرا للعدل مع تزايد الضغوط على البيت الأبيض من التحقيق بتواطؤ محتمل لحملة ترامب مع روسيا ومحاولة الرئيس عرقلة للعدالة.

وبعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب ضغط على سيشنز للعودة عن تنحيه عن الاشراف على التحقيق بالتدخل الروسى فى مارس 2017، أكد الرئيس الأمريكى فى تغريدة استياءه من قرار تعيين سيشنز.

واستعان ترامب بانتقاد نائب جمهورى لسيشنز لعدم ابلاغه الرئيس قبل ان يصبح وزيرا للعدل بأنه سينحّى نفسه عن التحقيق.

وكتب ترامب نقلا عن تراى غاودى "هناك الكثير من المحامين الجيدين فى هذا البلد، كان بامكانه اختيار شخص آخر"، قبل ان يضيف ترامب معقّبا "اتمنى لو كنت فعلت ذلك".

وترامب الذى اختار سيشنز بنفسه العام الماضى وجه مرارا انتقادات الى وزير العدل فى ادارته، فى الوقت الذى يلقى التحقيق فى التدخل الروسى بثقله على البيت الابيض.

والأحد قال محامى ترامب رودى جوليانى ان التحقيق يمكن ان يؤدى فى النهاية الى محاولة الكونغرس توجيه اتهام للرئيس بزعم محاولة عرقلته العدالة.

وأعرب ترامب بوضوح عن اعتقاده ان سيشنز، السيناتور السابق الذى دعم حملته، يجب ان يساعده فى محاربة هذا التحقيق بدلا من الوقوف على الحياد.