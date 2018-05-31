تراجع جماعى لمؤشرات البورصة..والأجانب يستحوذون على 48% من التعاملات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب وهبوط عدد من الأسهم القيادية من بينها البنك التجارى الدولى والسويدى إليكتريك وجلوبال تليكوم القابضة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 930.397 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 337 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 39 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 48.41%، والعرب على 13.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 77.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.34%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 166.1 مليون جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 236.4 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 16414 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16667 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 129 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.