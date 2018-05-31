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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 31 مايو 2018 10:24 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع بمؤشراتها.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.24%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56%.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.40%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات أمس على انخفاض ليكٌون شمعة سلبية ويغلق عند مستوى 16,760 نقطة وسط أحجام التداول كانت مرتفعة نسيباً مقارنة بالجلسات القليل الماضية مما يوحي بسيطرة القوة البيعية. 
 
وأضافت فى تقريرها اليومى، وبالرغم من ذلك فلا ينصح بتطبيق إيقاف الخسائر إلا بعد اختراق مستوى 16,600 لأسفل، وعلى الجانب الآخر إذا نجح المؤشر فة اختراق مستوى المقاومة 17,350 نقطة فمن المنتظر أن يواصل الصعود نحو 17,350 نقطة مرة أخرى.
 
 
 

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