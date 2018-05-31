الكشف عن تسجيلات فيديو لمرتكب مجزرة مدرسة باركلاند فى فلوريدا

واشنطن (أ ف ب)

نشر الادعاء العام فى فلوريدا، الأربعاء تسجيلات فيديو صورها نيكولاس كروز مطلق النار فى مدرسة باركلاند بنفسه، وتكشف تخطيطه للمجزرة التى ارتكبها فى مدرسته القديمة.

وقال كروز فى احد المقاطع التى صورها بكاميرا هاتفه "سيكون حدثا كبيرا،عندما تروننى فى نشرات الأخبار ستعرفون من انا".

وقال الشاب البالغ 19 عاما فى مقطع آخر يبدو انه صور فى 14 فبراير يوم اطلاق النار الذى اودى بحياة 17 تلميذا وعاملا فى مدرسة مارجورى ستونمان دوغلاس "اسمى نيك وسأكون مطلق النار التالى فى مدرسة عام 2018".

وأضاف وهو يتحدث بهدوء وبدون اكتراث فى مكان مكشوف "هدفى هو ان اقتل عشرين شخصا على الأقل". وقال ايضا "سوف تموتون جميعا (...) نعم، انتظر ذلك بفارغ الصبر".

وشرح كروز ان خطته كانت ان ينتقل بواسطة سيارة اجرة تابعة لاوبر ومعه بندقية نصف آلية من نوع "آى آر-15" الى مدرسته القديمة. وكشف الفيديو ايضا ان نيته فى البداية كانت اطلاق النار على التلاميذ فى باحة المدرسة.