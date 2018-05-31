القوات اليمنية تحرر مواقع جديدة فى مديرية حيران بمحافظة حجة

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس، بأن قوات الشرعية اليمنية تمكنت، بدعم من التحالف العربى ،من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثى فى أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة (شمال غرب العاصمة صنعاء).

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن ذلك جاء بعد هجوم مباغت شنته المقاومة اليمنية ضد مواقع المتمردين.

وأضافت المصادر أن قوات الشرعية قد نزعت أكثر من 600 لغم من المواقع المحررة.

وفى محافظة الحديدة، قتل أكثر من 60 مسلحا من مليشيات الحوثى فى مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية وقصف لمقاتلات التحالف العربى فى مناطق متفرقة من المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية وطبية أن معظم قتلى الحوثيين سقطوا نتيجة غارات التحالف العربى والتى استهدفت مواقع وتجمعات لهم فى مدينتى الحسينية والمرواعة.