الداخلية تضبط 1416 قضية سرقة مقاهى للكهرباء فى رمضان

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 77319 قضية سرقة تيار كهربائى، و489 مخالفة شروط التعاقد، وضبط 8804 قضايا سرقة تيار كهربائى فى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية.

وضبطت شرطة الكهرباء، 1416 قضية سرقة تيار كهربائى، في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة، وتم ضبط 2201 قضية سرقة تيار كهربائى، فى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض.

وتم تحصيل 86240 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 72 مخالفة شروط التعاقد، وتم تنفيذ 6109 جنح حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.