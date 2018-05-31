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الجيش الليبى يكشف تفاصيل تصديه لهجوم الإرهابيين على قاعدة جوية جنوبى البلاد

الخميس، 31 مايو 2018 10:08 م
الجيش الليبى يكشف تفاصيل تصديه لهجوم الإرهابيين على قاعدة جوية جنوبى البلاد العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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قال المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن قوات الجيش الليبى تمكنت من التصدى لهجوم على قاعدة تمنهت جنوب البلاد، مؤكدا أن القوات نجحت فى التصدى للهجوم التى وقع صباح الخميس.

 

وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى، مساء، الخميس، أن قوات الجيش الليبى تصدت للإرهابيين، موضحا أن طائرات الجيش الليبى تمكنت من رصد الهدف واستهدافه وتم التعامل مع القوة المعادية والمكونة من المعارضة التشادية والسرايا الهاربة من بنغازى وتم دحرهم وتدمير معظم آلياتهم.

 


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