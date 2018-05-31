البورصة تخسر 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.9%

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 930.398 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1.9% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 512.618 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.112 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 720.729 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بنسبة تراجع 2%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1215 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1188 ألف سند تقريباً.