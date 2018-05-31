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البورصة تخسر 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.9%

الخميس، 31 مايو 2018 09:15 م
البورصة تخسر 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.9% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 930.398 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1.9% عن الأسبوع الماضى.
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 512.618 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.112 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 720.729 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بنسبة تراجع 2%.
 
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1215 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1188 ألف سند تقريباً.
 

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