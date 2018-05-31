البنتاجون ينصح الرئيس السورى بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن

(أ ف ب)

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس الرئيس السورى بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم فى شمال شرق سوريا.

وقال الجنرال كينيث ماكنزى من هيئة الأركان للصحافة: "يجب على أى طرف فى سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأمريكية او شركائنا فى التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".

وخلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها الخميس، قال الأسد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية فى سوريا هى قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق واسعة فى شمال وشرق سوريا، وقد خاضت المعارك الأقسى ضد تنظيم داعش فى عدد من هذه المناطق لا سيما الرقة، وتمكنت من طرده منها بدعم من التحالف الدولى بقيادة أمريكية.

وأضاف الأسد: "سنتعامل معها (قوات سوريا الديمقراطية) عبر خيارين، الخيار الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات هى من السوريين، إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أى خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم".

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية القتال ضد التنظيم المتطرف فى جزء من محافظة دير الزور الغنية بالنفط.