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الأموال العامة تضبط شخصا نصب على مواطنين بزعم تخصيص أراضى

الخميس، 31 مايو 2018 02:42 م
الأموال العامة تضبط شخصا نصب على مواطنين بزعم تخصيص أراضى حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطع أراضى لهم .

 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطع أراضى لهم.. وفى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 4 مواطنين، بقيام "عمر . س" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 445 ألف جنيه، نظير تخصيص قطع أراضى مبانى لهم بمحافظة الإسكندرية ، ولم يفى بما وعد به وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام "عمر. س" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا بالغربية ، سبق اتهامه والحكم عليه فى 29 قضية " نصب - خيانة أمانة ، شيك  بإدعاء نفوذاً وعلاقات بالمسئولين بالجهات الحكومية منتحلاً صفة مستشار بإحدى الوزارات (على خلاف الحقيقة ) وطلب وحصل من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها  445 ألف جنيه   نظير تخصيص قطع أراضى مبانى لهم بمحافظة الاسكندرية ولم يفى بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

عقب تقنين الإجراءات تبين أن المتهم المذكور محبوس على ذمة قضية " تبديد " وبالعرض على النيابة العامة قررت إستخراج المتهم من محبسه لسؤاله فيما هو منسوب إليه .. وفى وقت لاحق تم إستخراج المتهم من محبسه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات عقب إخلاء سبيله فى القضية المحبوس على ذمتها .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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