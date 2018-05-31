الأمن العام يضبط 166 قضية مخدرات وينفذ 75 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، من ضبط 166 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى، 9 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 65 متهم ومراقب هاربين، 427 دراجة نارية مخالفة، 23 سيارة ودراجات نارية مبلغ بسرقتهم.

كذلك تم ضبط 151متهم وبحوزتهم 174 قطعة سلاح نارى، و3 قضايا اتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 75261 حكم قضائى متنوع.

تأتى تلك الحملات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية و تستمر تلك الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المتهمين.