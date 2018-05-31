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الأسد ردا على وصف ترامب له "بالحيوان": الكلام صفة المتكلم

الخميس، 31 مايو 2018 08:32 ص
الأسد ردا على وصف ترامب له "بالحيوان": الكلام صفة المتكلم بشار الأسد
رويترز و(أ ف ب)
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قال الرئيس السورى بشار الأسد ردا على وصف ترامب له "بالحيوان": الكلام صفة المتكلم، وأكد الأسد فى مقابلة بثتها قناة "روسيا اليوم" صباح الخميس أنه تم تجنب حدوث "صراع مباشر" بين القوات الروسية والقوات الأمريكية فى سوريا.

وقال بحسب ترجمة عربية للمقابلة نشرها الإعلام السورى الرسمى "كنا قريبين من حدوث صراع مباشر بين القوات الروسية والقوات الأمريكية. ولحسن الحظ تم تحاشى ذلك الصراع لأنه ليس من مصلحة أحد فى هذا العالم، وبالدرجة الأولى السوريين".

وهدد الأسد باللجوء إلى "القوة" لإستعادة مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقرطية المدعومة أمريكياً، فى حال فشل خيار المفاوضات معها، وفق ما أفاد فى مقابلة نشرتها قناة "روسيا اليوم" صباح الخميس ونقلها الإعلام السورى الرسمى.

وقال الأسد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية فى سوريا هى قوات سوريا الديمقراطية. وسنتعامل معها عبر خيارين، الخيار الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات. إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أى خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم".


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