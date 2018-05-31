ارتفاع أرباح بايونيرز بنسبة 19.73% فى الربع الأول من 2018

كتب ــ هانى الحوتى

كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المجمعة للربع الأول من 2018 عن ارتفاع مجمل أرباح الشركة بنسبة 19.73% ليصل إلى 656.3 مليون جنيه مقابل 548.174 مليون جنيه للفترة المقابلة، وبلغت إيرادات الشركة في الـ3 أشهر الأولى من 2018 حوالي 1.82 مليار جنيه، فى حين انخفضت تكاليف النشاط بنسبة 23% لتصل إلى 1.164 مليار جنيه مقابل 1.516 جنيه عن الفترة المقابلة ليبلغ صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 371.67 مليون جنيه مقابل 318.889 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2017 ويبلغ صافي الربح (بعد خصم حقوق الأقلية) 230.539 مليون جنيه مقابل 216.232 مليون جنيه بنمو قدره 6.6%.

وشهدت أصول المجموعة في نهاية مارس 2018 نموا بنسبة 1.5% لتصل إلى 21.912 مليار جنيه مقابل 21.588 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2017 مدعومة بقوة من نمو أصول قطاع الاسكان والتعمير والتي بلغت في 31/3/2018 حوالي 10.770 مليار جنيه مقابل 10.659 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 31/3/2018 مبلغ 9.473.552.146 جنيه مقابل مبلغ 9.213.227.033 جنيه في 31/12/2017 بمعدل نمو قدره 2.8%.

أما بالنسبة للقوائم المستقلة فقد ارتفعت إيرادات نشاط الشركة المستقلة في الربع الأول من 2018 بنسبة 431% لتصل الي 13.052 مليون جنيه مقابل 2.454 مليون جنيه للفترة المقابلة من 2017، وحققت الشركة صافي أرباح مستقلة للربع الأول من 2018 حوالي 5.728 مليون جنيه.

وتعليقا علي نتائج أعمال المجموعة قال وليد زكي رئيس مجلس الإدارة، إن نتائج أعمال المجموعة في الربع الأول تعكس استمرار الأداء الإيجابى لها خلال الفترة الماضية في ظل الخطة المتفائلة للمجموعة لعام 2018 التي تستهدف تنمية أعمال شركات المجموعة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى واستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات الفائدة التي سيكون لها أثر كبير علي القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة سواء الصناعي أو المالي أو العقارى، لذلك فإننا قد قمنا بتطوير استراتيجيتنا في 2018 فنعمل في الوقت الحالي علي مجموعة من زيادات رؤوس الأموال للشركة القابضة وبعض الشركات التابعة التي سيكون لها أثر إيجابى عظيم عليهم خلال السنوات المقبلة.

وأضاف زكى، فى بيان للبورصة اليوم الخميس، أن الشركة تخطط لاستثمار 2.9 مليار جنيه (163.5 مليون دولار) لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات و التي تتمثل في الدخول في استثمارات جديدة في بعض القطاعات المستهدفة ( بالاستحواذ أو ملكية حصة حاكمة ) وزيادة الاستثمارات المباشرة من خلال حصة الشركة في الاستثمارات القائمة المقيدة و غير المقيدة في البوصة المصرية، وستتحدد نسب استخدام زيادة رأس المال حسب التغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية المستقبلية و مدي ظهور فرص استثمارية جديدة سيتم اقتناصها، وذلك بعد زيادة رأسمال القابضة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة للخطة الاستراتيجية للشركة القابضة لتطوير ذراعها الاستثماري في القطاع الصناعي سنقوم بزيادة رأسمال أراب ديري المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال خطة الشركة لتطوير شركتي الكابلات ويونيباك من خلال زيادات رؤوس أموال الشركتين فتجري حاليا زيادة لرأسمال الكابلات بمبلغ 164 مليون جنيه ستوفر للشركة السيولة اللازمة لتمويل مستلزمات الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد علي منتجات الشركة وستعمل أيضا علي تخفيض تكلفة التمويل بشكل كبير مما سينعكس إيجابيا علي ربحية الشركة في الفترات القادمة ونعمل ايضا علي مضاعفة رأسمال شركة يونيباك (يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف ) من خلال أسهم مجانية سنتمكن من خلالها بالاحتفاظ بالسيولة اللازمة التي سنعمل بها علي تطوير وتحسين إنتاجية الشركة لمواجهة الطلب المتزايد في سوق التغليف والتعبئة.