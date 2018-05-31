إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة عزبة الرحمة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نشبت مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة الرحمة فى الإسكندرية، وأسفرت عن إصابة 6 مواطنين بطلقات نارية.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة ومصابين بعزبة الرحمة دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول "ع ع ف" 34 سنة عامل شهرته "عمرو بسكوتة" مصاب بجرح قطعى بالرأس، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وشقيقه "م ع ف" 27 سنة عامل، وشهرته حيرم بسكوتة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم بحوزته سلاح أبيض "سكين"، و"ا م ا" 44 سنة عامل، مصاب بجرح قطعى برسغ اليد اليسرى بحوزته سلاح أبيض "سكين".

وطرف ثان "ا ش ا" 35 سنة نجار مسلح، مصاب برش خرطوش بالعضد الأيسر والساعدين، و"م م خ" 22 سنة نجار مسلح، مصاب بجرح تهتكى بالرسغ الأيمن، و"ع ع ع" 22 سنة نجار مسلح، مصاب برش خرطوش بالوجه، والطرفان جيران مقيمين بالعزبة محل البلاغ، بسبب قيام الأول بتوجيه اللوم للخامس لقيام الأخير بالتعرض لزوجته بالقول حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الزجاجات الفارغة وإطلاق الأول لأعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته، ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء والسلاح النارى والذخيرة المستخدمين، وعُثر بمكان المشاجرة على عدد "3" فوارغ طلقات من ذات العيار، وبعض الزجاجات الفارغة.

تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى وخرجوا عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة عدا السادس "حالته مستقرة"، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة، ووجه بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، لملاحظة الحالة بالعزبة محل البلاغ.