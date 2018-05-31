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الخميس، 31 مايو 2018 05:43 م
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إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة بالفيوم

الخميس، 31 مايو 2018 04:56 م
إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة بالفيوم مستشفى الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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أصيب سائق و11 من عمال اليومية إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة / الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بانقلاب السيارة س ل بـ679 نقل قيادة سيد حجاج 29 سنة بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيمن للسيارة وفقد السائق التحكم فيها واصطدامها بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم / القاهرة، أسفر الحادث عن إصابة السائق و11 من ركاب السيارة كلهم من العمال من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم وهم كريم عبد الله 30 سنة – عبد الرحمن حجاج 15 سنة – عمرو رمضان 27 سنة – شريف محمد 18 سنة – إسلام رمضان 19 سنة – أحمد السيد 20 سنة – سيد وحش – محمد رمضان – جمال محمد رجب – محمد على رمضان – محمد مقبول عبد السلام.

 


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