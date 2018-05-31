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ألمانيا: قضية الصحفى الروسى المعارض تثير كثيرا من الأسئلة

الخميس، 31 مايو 2018 01:37 م
ألمانيا: قضية الصحفى الروسى المعارض تثير كثيرا من الأسئلة وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
رويترز
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قال وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، إن الظهور الدرامى فى أوكرانيا لصحفى روسى بعد الإعلان عن مقتله يثير كثيرا من الأسئلة مضيفا أنه ينتظر مزيدا من التفاصيل خلال زيارته إلى كييف اليوم الخميس.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مسؤول صينى كبير "بشأن قضية (أركادي) بابتشينكو.أولا حرى بنا أن نشعر بالسعادة لأنه لا يزال على قيد الحياة".

وأضاف أن القضية "تثير كثيرا من الأسئلة. حتى أكون أمينا فإن المعلومات لدى لا تكفينى حتى أفهم ما حدث. أتوقع عندما أكون فى كييف هذا المساء أن أحصل على المعلومات اللازمة حتى أتمكن من تكوين رأى" حول هذه القضية.

 

 


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