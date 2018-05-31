video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أزمة كهرباء حادة جديدة فى قطاع غزة بسبب تعطل خطوط إسرائيلية

الخميس، 31 مايو 2018 01:47 م
أزمة كهرباء حادة جديدة فى قطاع غزة بسبب تعطل خطوط إسرائيلية غزة- أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت شركة توزيع الكهرباء فى قطاع غزة أنها تواجه أزمة حادة فى توفير التيار الكهربائى حيث تصل ساعات قطع التيار الكهربائى إلى 30 ساعة مقابل 4 ساعات وصل، بسبب تعطل عدة خطوط إسرائيلية مغذية للقطاع.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام فى الشركة لوكالة فرانس برس "نعانى حاليا من أزمة حادة فى الكهرباء اضطرنا إلى تقليص فى برنامج توزيع الكهرباء، 4 ساعات وصل مقابل 20 الى 30 ساعة قطع"، مبينا أن السبب فى هذه التقليص الجديد هو "تعطل عدد من الخطوط الإسرائيلية التى تغذى قطاع غزة".

وأوضح أن الشركة تستقبل "85 ميجاواط من الشركة الإسرائيلية بدلا من 120 ميغاواط بسبب الأعطال فى الخطوط الإسرائيلية".

واوضح ان سلطة الطاقة الفلسطينية "شغلت أمس (الأربعاء) مولداً واحداً فقط فى محطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، ويوفر هذا المولد 20 ميغاواط" مشيرا ان حاجة قطاع غزة تصل الى "500 ميجاواط، والعجز الحالى يصل الى 396 ميجاواط"، وقال أن أكثر المناطق تضررا فى القطاع هى "خان يونس (جنوب) ووسط القطاع".

وأكد ثابت ان الخطوط الاسرائيلية تعطلت خلال موجة القصف (المتبادل) الثلاثاء الماضي، منوها إلى ان شركة الكهرباء الاسرائيلية المغذية للقطاع "وعدت باعادة تشغيل بعض الخطوط المعطلة والمتضررة مساء هذا اليوم".

وكانت مصر تزود قطاع غزة "23 ميغاواط" لكنها توقفت منذ ثلاثة أشهر، وفق ثابت.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الفلسطينية الرئيسة كليا منذ أكثر من شهرين بسبب "عدم توفر ثمن الوقود الصناعى" لللمحطة على ما قال ثابت.

واضاف ان الشركة تجبى شهريا "حوالى 15 مليون شيكل بدلا من 24 مليون شيكل قبل أزمة توقف رواتب موظفى السلطة الفلسطينية فى القطاع وهو ما أثر على الجباية بشكل سلبى ولا نستطيع شراء الوقود للمحطة".

وتوصلت حماس والفصائل الفلسطينية مع اسرائيل فجر الاربعاء لتفاهم لاعادة التهدئة فى قطاع غزة بعد موجة تصعيد منذ صباح الثلاثاء. ونفذت اسرائيل عشرات الغارات الجوية ردا على اطلاق عشرات القذائف من القطاع تجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصليب الأحمر يرسل فرق جراحين ومستلزمات طبية إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة

العراق يدعو المجتمع الدولى لمنع الجرائم الوحشية الإسرائيلية فى قطاع غزة

فلسطين: نرحب بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الكويت تعرقل صدور إعلان عن مجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

نتنياهو: إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" منذ سنوات للفصائل الفلسطينية فى غزة

مستشار عرفات: مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة

اخبار عربيه

اخبار عالميه

فلسطين

غزه

اسرائيل

كهرباء




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة