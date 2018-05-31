أزمة كهرباء حادة جديدة فى قطاع غزة بسبب تعطل خطوط إسرائيلية

(أ ف ب)

أعلنت شركة توزيع الكهرباء فى قطاع غزة أنها تواجه أزمة حادة فى توفير التيار الكهربائى حيث تصل ساعات قطع التيار الكهربائى إلى 30 ساعة مقابل 4 ساعات وصل، بسبب تعطل عدة خطوط إسرائيلية مغذية للقطاع.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام فى الشركة لوكالة فرانس برس "نعانى حاليا من أزمة حادة فى الكهرباء اضطرنا إلى تقليص فى برنامج توزيع الكهرباء، 4 ساعات وصل مقابل 20 الى 30 ساعة قطع"، مبينا أن السبب فى هذه التقليص الجديد هو "تعطل عدد من الخطوط الإسرائيلية التى تغذى قطاع غزة".

وأوضح أن الشركة تستقبل "85 ميجاواط من الشركة الإسرائيلية بدلا من 120 ميغاواط بسبب الأعطال فى الخطوط الإسرائيلية".

واوضح ان سلطة الطاقة الفلسطينية "شغلت أمس (الأربعاء) مولداً واحداً فقط فى محطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، ويوفر هذا المولد 20 ميغاواط" مشيرا ان حاجة قطاع غزة تصل الى "500 ميجاواط، والعجز الحالى يصل الى 396 ميجاواط"، وقال أن أكثر المناطق تضررا فى القطاع هى "خان يونس (جنوب) ووسط القطاع".

وأكد ثابت ان الخطوط الاسرائيلية تعطلت خلال موجة القصف (المتبادل) الثلاثاء الماضي، منوها إلى ان شركة الكهرباء الاسرائيلية المغذية للقطاع "وعدت باعادة تشغيل بعض الخطوط المعطلة والمتضررة مساء هذا اليوم".

وكانت مصر تزود قطاع غزة "23 ميغاواط" لكنها توقفت منذ ثلاثة أشهر، وفق ثابت.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الفلسطينية الرئيسة كليا منذ أكثر من شهرين بسبب "عدم توفر ثمن الوقود الصناعى" لللمحطة على ما قال ثابت.

واضاف ان الشركة تجبى شهريا "حوالى 15 مليون شيكل بدلا من 24 مليون شيكل قبل أزمة توقف رواتب موظفى السلطة الفلسطينية فى القطاع وهو ما أثر على الجباية بشكل سلبى ولا نستطيع شراء الوقود للمحطة".

وتوصلت حماس والفصائل الفلسطينية مع اسرائيل فجر الاربعاء لتفاهم لاعادة التهدئة فى قطاع غزة بعد موجة تصعيد منذ صباح الثلاثاء. ونفذت اسرائيل عشرات الغارات الجوية ردا على اطلاق عشرات القذائف من القطاع تجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.